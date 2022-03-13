بعد استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة والصيد بميناء العريش البحرى

استئنافت حركة الملاحة البحرية في ميناء العريش البحري، شمال سيناء، مرة أخرى بعد استقرار الأحوال الجوية وهدوء الرياح.. حيث أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إعادة فتح ميناء العريش البحري، تحسن الأحوال الجوية.،وذلك أمام عمليات الشحن وسروح الصيادين.

٣ ايام متتالية

وكانت قد توقفت حركة الملاحة والصيد في مياه البحر المتوسط، لمدة ٣ أيام متتالية ، ورست مراكب الشحن والصيد بميناء العريش البحري ، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح ..

وأوضحت الهيئة، أنه تم إغلاق الميناء أمام حركة الصيد، وعبور السفن التجارية، بسبب زيادة سرعة الرياح، وسوء الأحوال الجوية.