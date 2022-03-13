عبد الله الرويشد يحيى حفلا بالكويت .. الجمعة المقبلة

يحيى المطرب عبد الله الرويشد حفلا جديدا يوم الجمعة المقبل ضمن احتفالات فبراير الكويت وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشارك عبد الله الرويشد فى الحفل الجديد المطرب مطرف المطرف ومن المقرر ان يقدما عدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورهما فى الكويت.

وكان قدم عبد الله الرويشد حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضى فى فبراير الكويت ولكن مع المطربة نوال الزغبى.

وكان عبد الله الرويشد طرح أغنيتين "سنجل" بطريقة الفيديو كليب.

والعملان هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

وتقول بعض كلماتها :

-كل غفت عيني تهيالي

-ملامح وجهك المسروقة من الضي

-اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي

-ولا ما تشمت بي

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر الى جمهوره مؤكدا حرصه المستمر أن يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائيا وموسيقيا سواء في صورة البومات او اغاني منفردة، مضيفا :" هذه المرة أحببت أن يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة اوجز وأعمق ، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم.

أيضا توجه الرويشد بالشكر إلى روتانا ورئيسها التنفيذي الاستاذ سالم الهندي على الدعم والاهتمام الذي يلمسه منهما دائما، خاتما كلامة :" هذا ليس بغريب على سواء من بيتي روتانا او اخي وحبيبي ابو فواز".