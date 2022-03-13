عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الله الرويشد يحيى حفلا بالكويت .. الجمعة المقبلة

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

يحيى المطرب عبد الله الرويشد حفلا جديدا يوم الجمعة المقبل ضمن احتفالات فبراير الكويت وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشارك عبد الله الرويشد فى الحفل الجديد المطرب مطرف المطرف ومن المقرر ان يقدما عدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورهما فى الكويت. 

وكان قدم عبد الله الرويشد حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضى فى فبراير الكويت ولكن مع المطربة نوال الزغبى. 

وكان عبد الله الرويشد طرح أغنيتين "سنجل"  بطريقة الفيديو كليب.

والعملان هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

وتقول بعض كلماتها :
-كل غفت عيني تهيالي
-ملامح وجهك المسروقة من الضي
-اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي
-ولا ما تشمت بي

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر الى جمهوره مؤكدا حرصه المستمر أن يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائيا وموسيقيا سواء في صورة البومات او اغاني منفردة، مضيفا :" هذه المرة أحببت أن يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة اوجز  وأعمق ، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم. 

أيضا توجه الرويشد بالشكر إلى روتانا ورئيسها التنفيذي الاستاذ سالم الهندي على الدعم والاهتمام الذي يلمسه منهما دائما، خاتما كلامة :" هذا ليس بغريب على سواء من بيتي روتانا او اخي وحبيبي ابو فواز".

الكويتى عبد الله الرويشد الفنان عبد اللة الرويشد أخبار عبد الله الرويشد أعمال عبد الله الرويشد Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست خطيرة.. تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة أمام السنغال

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

تعرف على مستجدات قرارات السعودية لـ عُمرة شهر رمضان |فيديو

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على مدينة أربيل العراقية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

موضوعات متعلقة

من إكسبو دبي إلى فبراير الكويت.. ماجد المهندس يحيي حفلين 15و17 مارس

هانى عادل يطرح أغنية جديدة بعنوان سكر الدنيا.. فيديو

عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً بصحبة رحمة رياض في تركيا.. 4 مايو

أخبار الفن| بثينة رشوان على المسرح بعد ساعات من وفاة شقيقتها.. وظهور نادر لابنة سعاد نصر.. وطارق العريان يؤكد رسميًا ارتباطه

وسام المدني مخرج عبقري.. عمرو رمزي يكشف كواليس العمل بمسلسل بيت الشدة

انت الحظ| طارق العريان يؤكد رسميًا ارتباطه بـ نيكول سعفان

مشهد حزين أنهى حياة الفنان عادل خيري في عز شبابه.. تفاصيل

خلافات النجوم عرض مستمر| حورية فرغلي تكشف تفاصيل أزمتها مع مصطفى شعبان.. وصدام بين تامر حسني وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

بوريل : فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية ثالثة

رونالدو رابعا.. محمد صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

الرئيس البولندي يوقع على مشروع قانون لدعم اللاجئين الأوكرانيين

بريطانيا تمنح 350 جنيها إسترلينيا شهريا للعائلات المستضيفة للاجئين الأوكرانيين

رئيس مكافحة الآفات الزراعية يتفقد صوب المفترس الأكاروسي استعدادا لإطلاقه

طارق حامد خايف يسافر.. شوبير: الأهلي والزمالك لا يملكان سوى الشناوي وزيزو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

فيديو

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

تصرف غير لائق.. رسالة اعتذار من محمود علاء لـ جماهير الزمالك وإدارة النادي

هانى عادل يطرح أغنية جديدة بعنوان سكر الدنيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ