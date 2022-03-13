رئيس مكافحة الآفات الزراعية يتفقد صوب المفترس الأكاروسي استعدادا لإطلاقه

زار الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات، للوقوف على سير العمل بها، حيث تفقد صوب المفترس الأكاروسي استعدادا لإطلاقه، فضلا عن تفقد مخازن المبيدات وآلات الرش.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمتابعة أعمال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات للاطمئنان على المحاصيل الزراعية، والتأكد من جاهزيتها دائما لمواجهة أية حالات طارئة.

وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تطوير دور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بحيث تصبح الذراع المتطورة في محاكاة المزارعين وإطلاعهم على الفائدة التى تعم على المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها من عمليات المكافحة.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، للمرور على الزراعات الشتوية، حيث تم فحص بعض مساحات القمح، وشدد على مسئولي المكافحة بالإدارات الزراعية بضرورة المرور والفحص المستمر على جميع الزراعات لاكتشاف أي إصابة مبكرا.