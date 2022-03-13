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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى في واقعة إنكار الإسراء والمعراج إلى 22 مايو

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، للمطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسي «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، ومنع ظهوره إعلاميًا بالقناة وبكل القنوات الفضائية، بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج، وإدارة القناة، لجلسة 22 مايو المقبل.

 

وقال عبد السلام في دعواه، أنه بتاريخ الجمعة الموافق 18 فبراير من عام 2022 ومن خلال قناة القاهرة والناس الفضائية ، والتي تحظي بنسبة عالية من المشاهدة ويتابعها ملايين المشاهدين سواء من داخل مصر او من الوطن العربي والعالم اجمع قام  المدعي عليه  من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمي حديث القاهرة  باستغلال الدين  في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير.

 

وأوضح عبد السلام أن إبراهيم عيسي قصد  من ذلك  خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سندًا صحيحا قاصدًا من ذلك إثارة الفتنة بين عموم المسلمين و تكدير الامن العام بمفهومه الواسع ( الامن المجتمعي –والاسري –والديني – والسلام الاجتماعي ".

 

وأشار  إلى أن إبراهيم عيسى ليس من أهل العلم الشرعي المصرح لهم بالحديث عن أمور الدين والعقائد والثوابت الدينية ليبث سمومه في عقول مشاهديه ومتابعيه منكرًا ومشككًا ، ومكذبا لحادث الاسراء والمعراج كما فعلها من قبله كفار قريش مع النبي صل الله عليه وسلم منذ ما يجاوز الف واربعمائة عام – قاصدا من ذلك التشويش علي إقامة  احدي الشعائر الدينية ، والتي تتمثل في الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بأفكاره المتطرفة المغلوطة -  حيث أورد المدعي  معرض حديثه إن 99% من القصص التي يرويها الشيوخ والدعاة كاذبة ، وأضاف أن واقعة المعراج عبارة عن قصة وهمية كاملة .

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