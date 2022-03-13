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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز في مواجهة قوية أمام الصفاقسي التونسي بالكونفيدرالية

بيراميدز
بيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على منافسه الصفاقسي التونسي، اليوم على استاد رادس بالعاصمة التونسية، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال، إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفيدرالية.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الكونفيدرالية الافريقية بعد تحقيق العلامة الكاملة من الثلاث مباريات الأولى .

فيما يحتل فريق الصفاقسي التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف أهلي طرابلس برصيد 6 نقاط .

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء أمس في مدينة تونس العاصمة استعدادا لمواجهة الصفاقسي في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستمر المران لمدة ساعة وأقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس، بعدما اكتفى الفريق بجولة مشي على الملعب الرئيسي لمدة ١٠ دقائق، في ظل منع التدريب بملعب المباراة خوفا على أرضيته قبل مواجهة الأحد وبعد استضافته لقمة الترجي والنجم في دوري الأبطال أمس .

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، على أن يكون التدريب في أغلبه خططي لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل، وخطة اللعب حيث أوقف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين في بعض الجمل الخططية.

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