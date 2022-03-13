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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مريضة قلب بطور سيناء :" التراب يتساقط من سقف شقة الايواء ..ونفسي أعيش حياة كريمة "

مريضة قلب بطور سيناء: التراب يتساقط من سقف شقة الإيواء

السيدة المريضة تعاني
السيدة المريضة تعاني من سكن الايواء

" نفسي أعيش حياة كريمة قبل أن أموت" هذا لسان حال السيدة صباح عبد العليم مريضة القلب.. حيث شكت من الحالة التي وصلت لها  شقة الإيواء التي   تعيش بها  تساقط الأتربة  والأسمنت من سقف الشقة حيث أنها تحتاج لصيانة.


وقالت عبد العليم إنها  تقدمت مرات عديدة للحصول علي وحدة سكنية وأنها تعيش منذ ٢٤ سنة بطور سيناء  ولها تأمينات اجتماعية بهذه المدة وأشارت كل ما تريده أنها تعيش حياة كريمة قبل أن تموت.

وأضافت عبد العليم أن شقة الإيواء يتساقط سقفها  بالتراب والأسمنت وتتسرب منها المياه
ووصفت عبد العليم  سكن الإيواء بأنه غير آدمي   ويزيد  من مرضها   وحزنها  ووحدتها  ومعاناة المعيشة .
تقول المواطنة  صباح عبد العليم انها لم تحصل علي وحدة سكنية رغم انها تعيش في طور سيناء  منذ عقود طويلة  اكثر من ٣٠ سنة وحرمت من شقة آدمية  لأنني لا أعول أطفال:       " ما ذنبي ان لم يرزقني الله باطفال  واعيش وحيدة  بعد وفاة زوجي "   وطالبت  عبد العليم  ان تتغير شروط الاسكان وتشمل  اللذين لم يعولوا من كبار السن والارامل  فحق المواطن لا يتغير  من شخص لآخر  مشيرا الي ان العجائز والمرضي وكبار السن اولي بالرعاية .
وشكت عبد العليم من  انها تعيش في شقة إيواء غير ادمية  يتساقط سقفها عليها  بالمجاري والمياه والاتربه  مما يزيد حالتها الصحية سوء  مشيرة إلي انها مريضة قلب  لا تستطيع أن  تعيش  في وحدة إيواء غير آدمية  واوضحت انها  بائعة  في سوق خضار طور سيناء ولم تعد تقوي علي العمل ولا ليس لديها إمكانيات مادية لشراء شقة  تعيش بها ما تبقي من عمرها  وبعد الموت سوف تتنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء  .
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سكن الايواء

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سكن الايواء

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مريضة قلب طور سيناء حياة ادمية تراب صباح عبد العليم

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