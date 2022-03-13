دقيقة حداد على روح زياد إيهاب قبل مباراة الأهلي وفاركو مواليد 2005

شهدت مباراة فريقي الأهلي وفاركو في بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٥، وقوف لاعبي الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة، على روح زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣، والذي توفي صباح اليوم.

وأكد الكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، أن الحارس الشاب الراحل كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحا أنه كان من أبرز المواهب الشابة في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وتوفي صباح اليوم، الأحد، زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي.

وأكد الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.



وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.