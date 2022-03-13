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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: تراجع سعر طن القمح 350 جنيها

صدى البلد

قال النائب ماجد الوليلي رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، إن مصر لديها مخزون إستراتيجي من القمح حتي نوفمبر القادم.

وتابع الوليلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:"الأزمة الروسية الأوكرانية سبب إرتفاع أسعار القمح".

وأوضح  رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات،:"بدء موسم حصاد القمح المحلي 15 إبريل المقبل وهو ما يساهم في زيادة المخزون الإستراتيجي للتعامل مع أضرار الحرب الحالية".

وزف  رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، بشري سارة للمواطنين بشأن تراجع سعر طن القمح 350 جنيه.

عزة مصطفي الحكومة المصرية لجنة التصدير المخزون الاستراتيجي اتحاد الصناعات غرفة صناعة الحبوب قناة صدي البلد صالة التحرير

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