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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: الحجر المنزلي وراء عدم دقة أرقام مصابي كورونا بمصر

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه لا يوجد في مصر تسجيل حقيقي لعدد حالات الاصابات بفيروس كورونا، مفسرة ذلك بأن من يصاب بفيروس كورونا يقوم بحجر نفسه بالمنزل لتمر فترة المرض دون اللجوء لوزارة الصحة وبالتالي الارقام المعلنه من قبل الوزارة غير دقيقة ولا تعبر عن الاعداد الحقيقية.

وعن اسباب انخفاض الاصابات بفيروس كورونا هذه الاونة، قالت النائبة إيرين سعيد في تصريحات لـ”صدى البلد” إن هذا الانخفاض في الاعداد ناتج عن انخفاض شدة الموجة وضعف الفيروس و هذا طبيعي في دورة انتشار الفيروس.

وعن النسبة المتوقعة لمتلقي اللقاح، قالت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إن الحاصلين على اللقاح في مصر  لايزال عددهم قليل، منوهة إلى وجود حالة من التهاون والتخلي عن الاجارءات الاحترازية والتي تم فرضها من قبل على المواطنين.

وعن قرار اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،  بشأن السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بالإضافة إلى موائد الرحمن خلال شهر رمضان، قالت النائبة إيرين سعيد:”  كنت افضل ان يسمح بتوزيع وجبات مغلفة دون التجمع في الشوارع خصوصا اننا لم نصل حتى الان الي نسبة عالية من تلقي اللقاح”.

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