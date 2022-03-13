أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدرسة ثانوية.. فيديو

اتهمت أوكرانيا، الأحد، القوات الروسية باستهداف مدرسة ثانوية جنوبي البلاد، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر استهداف القوات الروسية مدرسة ثانوية بمدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا.

ويظهر المقطع مبنى مدمر بالكامل، واشتعال النيران في حطامه، وسط محاولات من رجال الإطفاء والحماية المدنية للسيطرة على الوضع.

Russiaʼs Armed Forces shelled a high school.



📍Mykolaiv#StopRussianAggression pic.twitter.com/L2zeQScmQG — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 13, 2022

على جانب آخر، أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها "أسقطت مرتزقة أجانب" في ضربات شنتها في أوكرانيا، مشددة على أن الجيش الروسي سيواصل هجماته ضد "المرتزقة الأجانب".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها شنت هجوماً على منشأة تدريب في يافوريف بغرب أوكرانيا، في وقت تدخل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

وأشارت إلى أنها كانت تستخدم لتخزين عتاد عسكري تلقته أوكرانيا من دول خارجية، موضحة أن الضربات أسفرت عن سقوط "180 من المرتزقة الأجانب"، وعدداً كبيراً من الأسلحة الغربية.

وتابعت روسيا " في صباح اليوم.. هاجمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي.. وفي هذه المنشآت، نشر نظام كييف نقطة للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.