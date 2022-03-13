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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين: نتوقع ارتفاع أسعار الذرة ونستورد 8 ملايين طن

صدى البلد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد التنمية التي توفرها الدولة.

وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"، :"المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها الصوب الزراعية توفر إنتاجية عالية".

وأوضح سيد خليفة:" القطاع الزراعي ثم التشييد والبناء أهم القطاعات التي توفر فرص عمل للمواطنين".

وأشار إلي أن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي يشجع المزراعين ويحسن دخلهم.


وتوقع نقيب الزراعيين ارتفاع أسعار الذرة ، مضيفا: نستورد 8 ملايين طن من الخارج،  ونحتاج إلي تحسين الأصناف الزراعية لزيادة الإنتاجية الرأسية".

المشروعات القومية الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الزيادة السكانية الصوب الزراعية فرص عمل

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