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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

صدى البلد

 تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط٧٤٠ جوال دقيق مدعم  زنة ٥٠ كجم بإجمالى ٣٧ طن ، و٥٢٠ جوال ردة زنة ٢٥ كجم بإجمالى ١٣ طنا بمخزن سرى بالمرج غير مرخص بغرض إعادة طرحها فى الأسواق بأسعار مغالى فيها و تحقيق أرباح على حساب المواطنين، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات .

 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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