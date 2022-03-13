أمين مجلس الدولة: الأفضلية للتعيين للأعلى في التقدير

أكد المستشار طه محمد كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن مجلس الدولة يتعامل بكل مساواة وشفافية بين الخريجات والخريجين للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد.

وأشار أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائماً للأعلى في التقدير.

جاء ذلك في تصريح بالتزامن مع إجراءات المُقابلات الشخصية للمتقدمين لإعلان مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2022 من خريجي وخريجات كُليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 والتي يباشرها المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين.

وأكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين والخريجات دون تفرقة، لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بمعايير موضوعية منضبطة، وأن المجلس سيُراعى ظروف المُجندين والمرضى والمُسافرين للخارج وستتم مقابلتهم في ميعاد لاحق حسب ظروفهم.