عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفوائد الصحية لتناول الأرز البني

أطعمة
أطعمة

 فوائد صحية مذهلة لتناول الأرز البني لصحتك فهو مليء بالفوائد ويعمل على فتح الشهية حتى عند استنشاق رائحته فقط.

وفقا لموقع هيلث يعد  الأرز مليء بالكربوهيدرات  والعديد من العناصر الغذائية إليك أبرز فوائده وفقا لموقع هيلث

1. يحتوي على الكثير من الألياف

الأرز البني  ملىء بالألياف الغذائية التي تحمي من  القلب ، والإمساك ، والسرطان ، والسكري ، والسمنة ، وتراكم السموم في الجسم يسبب السرطان.

 تلعب الألياف دورًا مهمًا بشكل أساسي في عملية الهضم و المساعدة على امتصاص الجلوكوز بحيث يتباطأ السكر الذي يدخل خلايا الدم ، وحتى يحافظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

طريقة عمل بديل الأرز على طريقة الشيف توتا مراد

العسقلانى ساخرا من ارتفاع سعر الأرز: بنستورده من الدلتا وليس أوكرانيا

2. نظام غذائي فعال

عليك اتباع نظامًا غذائيًا روتينيًا ، بعيدا عن تناوال الكربوهيدرات المفرطة مثل الأرز الأبيض ، والذي وجد أنه يمثل مشكلة لفقدان الوزن.

يمكن أن يساعد استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني على إنقاص الوزن  لذلك ينصح أخصائيو الحميات بتناول الأرز البني من أجل التحكم في أوزانهم.

3. جيد للعظام والأسنان

الأرز البني غني أيضًا بالمغنيسيوم - وهو معدن يدعم صحة العظام ويقلل من التهاب المفاصل. إن تناول الأرز البني مرتين في الأسبوع قادر على الأقل على تلبية احتياجات المغنيسيوم وحماية العظام.

 تناول الأرز البني  نظرًا لارتفاع بالمغنيسيوم  يدعم أيضًا صحة الأسنان ويمنع مشاكل الفم.

 

الارز الأرز البني الفوائد فتح الشهية العناصر الغذائية الألياف نظام غذائى health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

العظمى 16.. الأرصاد: ذروة الطقس البارد خلال 48 ساعة.. فيديو

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

موضوعات متعلقة

700 جنيه زيادة فى سعر الأرز الشعير وكيلو الأبيض بـ14 للمستهلك

شعبة الأرز: شهر رمضان أحد أسباب ارتفاع الأسعار

ترشيحاتنا

نصيحة مهمة من مدرب منتخب مصر السابق إلى محمد صلاح

مدرب كوت ديفوار: صلاح يسعى للثأر من ماني.. والسنغال تتفوق بنسبة 60%

عقوبات ومفاوضات.. ملخص مباحثات رؤساء أمريكا وفرنسا وأوكرانيا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 14 مارس

لميس الحديدي : علي فرج اتكلم بصوتنا وكشف ازدواجية المعايير

مبادرة لتعديل تسعيرة ووزن رغيف الفينو.. التموين بالإسكندرية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

فيديو

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ