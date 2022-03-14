الفوائد الصحية لتناول الأرز البني

فوائد صحية مذهلة لتناول الأرز البني لصحتك فهو مليء بالفوائد ويعمل على فتح الشهية حتى عند استنشاق رائحته فقط.

وفقا لموقع هيلث يعد الأرز مليء بالكربوهيدرات والعديد من العناصر الغذائية إليك أبرز فوائده وفقا لموقع هيلث

1. يحتوي على الكثير من الألياف

الأرز البني ملىء بالألياف الغذائية التي تحمي من القلب ، والإمساك ، والسرطان ، والسكري ، والسمنة ، وتراكم السموم في الجسم يسبب السرطان.

تلعب الألياف دورًا مهمًا بشكل أساسي في عملية الهضم و المساعدة على امتصاص الجلوكوز بحيث يتباطأ السكر الذي يدخل خلايا الدم ، وحتى يحافظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

2. نظام غذائي فعال

عليك اتباع نظامًا غذائيًا روتينيًا ، بعيدا عن تناوال الكربوهيدرات المفرطة مثل الأرز الأبيض ، والذي وجد أنه يمثل مشكلة لفقدان الوزن.

يمكن أن يساعد استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني على إنقاص الوزن لذلك ينصح أخصائيو الحميات بتناول الأرز البني من أجل التحكم في أوزانهم.

3. جيد للعظام والأسنان

الأرز البني غني أيضًا بالمغنيسيوم - وهو معدن يدعم صحة العظام ويقلل من التهاب المفاصل. إن تناول الأرز البني مرتين في الأسبوع قادر على الأقل على تلبية احتياجات المغنيسيوم وحماية العظام.

تناول الأرز البني نظرًا لارتفاع بالمغنيسيوم يدعم أيضًا صحة الأسنان ويمنع مشاكل الفم.