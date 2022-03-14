حمادة طلبة: أعذر فيريرا أمام الوداد.. وحرام أن يظهر الزمالك بهذا الشكل

هنأ حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، جماهير ناديه بعودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتولي القيادة الفنية للفريق، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة على القرار الذي أعتبره محسوب لهم.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "الجيل الحالي في فريق الزمالك أعلى فنيًا من الجيل الذي كان متواجدًا مع فيريرا من قبل".

وأضاف: "الجيل الحالي يملك فنيات عالية جدًا ولكنهم يبتعدون عن بعضهم البعض وخارج تركيزهم، كل لاعب يركز على الماديات فقط وهذا شيء صعب جدًا".

وتابع: "(حرام) الزمالك في موسمين متتاليين يظهر بهذا الشكل، أعذر فيريرا لأن الفريق مهلهل".

وواصل: "ألوم معظم اللاعبين المتواجدين ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، هناك لاعبين لا يشعرون أنهم يلعبون في نادي الزمالك، وهناك لاعبين يقولون تصريحات غريبة وآخرون يشتبكون مع جماهير الزمالك".

وأردف: "نادي الزمالك اسم كبير، اللاعب الذي يشعر أنه أكبر من النادي فليرحل، اللاعبون أصبح تفكيرهم في الماديات قبل خدمة الزمالك".

وأتم: "يجب على اللاعبين أن يشعروا بجماهير الزمالك، الزمالك صاحب الفضل على الجميع".