أخبار التكنولوجيا|واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر.. وسعر ومواصفات هاتف Galaxy M53 5G

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تتحضر شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة، والتي تمتاز بدعم تقنية الجيل الخامس 5G بسعر مقبول.



تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي Xiaomi، للكشف عن سلسلة Redmi K50، من خلال حدث رسمي ستتم إقامته، يوم 17 مارس الجاري، في الصين.



طريقة تحويل ملف بوربوينت إلى PDF سهلة وبسيطة، حيث يعد يعتبر power point من أبرز برامج مجموعة مايكروسوفت أوفيس المكتبية المتخصصة في عمل العروض النظرية لأنه يحتوي على العديد من المميزات التي تسهل عملية عمل عروض نظرية وعرضها بشكل سهل والتي يتم استخدامها في الشركات وترويج المنتجات والمحاضرات وما يشابهها، لذا إذا كنت من مستخدميه، فلابد أن تتعلم طريقة تحويل ملف بوربوينت إلى PDF.



إذا تحول صفحة جوجل Google الرئيسية على جهازك من اللون الأبيض إلى اللون الأسود فجأة فأنت بالتأكيد لست وحدك، حيث لاحظ الكثير من المستخدمين تغيير الخلفية الخاصة بصفحة عملاق البحث على الويب مؤخرا.



يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، تغييرا جديدا سيظهر لمستخدميه على أجهزة آيفون، والذي سيوفر للأشخاص علامة مرئية تؤكد أن محادثاتهم مشفرة من طرف إلى طرف.