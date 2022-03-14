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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الظهور الأول لـ سلسلة شاومي Redmi K50 قبل الإعلان الرسمي عنها

سلسلة شاومي Redmi
سلسلة شاومي Redmi K50

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي Xiaomi، للكشف عن سلسلة Redmi K50، من خلال حدث رسمي ستتم إقامته، يوم 17 مارس الجاري، في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعد سلسلة شاومي المرتقبة Redmi K50، أول هواتف تدعم تقنية البلوتوث الأحدث Bluetooth 5.3، والتي تعمل على تحسين زمن الوصول واستهلاك الطاقة والمدى.

 

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مميزات سلسلة شاومي المرتقبة Redmi K50

وتستفيد هواتف Redmi K50 أيضًا من برنامج ترميز الصوت LC3 للتدقيق في المستقبل. يعمل برنامج الترميز المذكور وفقًا لمعيار Bluetooth 5.2 والإصدارات الأحدث، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة دفق الصوت.

وبالإضافة إلى ميزات الاتصال الجديدة التي ستنطلق بها هواتف Redmi K50، زودتها شاومي أيضا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد ومكبر الأشعة تحت الحمراء، لتحل محل أجهزة التحكم عن بعد، إلى جانب مكبر الأشعة تحت الحمراء التي تتميز بها أجهزة الشركة.

وزعمت عدة تقارير سابقة، أن سلسلة  K50، ستتضمن كلا من أجهزة Redmi K50 Pro و Pro +، وستعلن شاومي عن هاتفيها الأسبوع المقبل يوم 17 مارس.

وسيشتمل كلا الهاتفين على تصميم خلفي جديد بطلاء يسمى "nano-microcrystalline أو نانو-ميكروكريستاليني"، مع عناصر بلورية جليدية متلألئة مع اللون الأسود اللامع.

سلسلة شاومي Redmi K50 

وبالنسبة للمواصفات، سيأتي كل من هاتف Redmi K50 Pro و Pro +، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مزودة بميزة OIS بالإضافة إلى مستشعرين إضافيين في فتحة مستطيلة الشكل.

وأكدت شاومي على أن إصدار Redmi K50 Pro سيعمل بواسطة معالج Dimensity 8100 من شركة ميدياتك والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، بينما زودت طراز Pro + بمعالج أكثر قوة وهو Dimensity 9000.

سلسلة شاومي Redmi K50 

وتشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي Redmi K50 Pro ، سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، وسيأتي طراز Redmi K50 Pro + مزود أيضًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسيحصل كلا الهاتفين على نظام تبريد VC كبير، وتقنيات اتصال  WiFi 6 وGPS و NFC و IR Blaster.

ومن المحتمل أن يأتي هاتف شاومي Redmi K50 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم تقنية HDR10+.

سلسلة شاومي Redmi K50 
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