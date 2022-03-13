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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق أرخص هواتف 5G بسعر منافس

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 11E

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بسعر مقبول لينافس كأفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

وبحسب ما كره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بهيكل أنيق بتصميم مسطح يحاكي طرازات آيفون من آبل، مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، يبلغ أبعاده 164 × 76.1 × 8.9 ملميتر، ويزن 200 جرام.

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11E


- يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.58 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

- يدعم هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E Pro، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

- يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بواسطة معالج  ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر.

- جاء هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

- يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو بجودة عالية.

- يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت.

- تشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي الجديد Redmi Note 11E، خيارات الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G أوLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth v5.1 و منفذ USB -C ومقبس لسماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

- يحزم هاتف شاومي Redmi Note 11E، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

- يتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11E، باللون الفضي، والأزرق، والرمادي، مقابل سعر 170 يورو (اي ما يعادل 2900 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi Note 11E
هاتف شاومي Redmi Note 11E
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