رامى رضوان يشارك جمهوره بصورة له ..شاهد

نشرالإعلامي رامي رضوان، صورة له عبر صفتحه بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامى رضوان “ تصبحوا واهسوا على بهجة وسرور ”.

وكان قد دعم رامي رضوان المرأة في يومها الوطني في منشور له: “نهنئها في يوم.. لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع.. وتُعِد نصفه الثاني.. لو أساء لكم رجلا.. فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه”.

وأضاف رامي رضوان: “المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغة، فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.. دمتن نورا للحياة”.

وتابع: “إلى كل سيدة وكل فتاة، إلى كل أم وأخت وإبنة وزوجة وصديقة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.