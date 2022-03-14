عصير الصبار يحافظ على لياقتك ورطوبتك بالصيف.. اغتنمي الفرصة

يعد شرب عصير الصبار طريقة جيدة لتعزيز الدورة الدموية وزيادة أكسجين الدم والسيطرة على نسبة السكر في الدم.

وقد تستخدم الهنديات عصير الصبار كطريقة مثالية لعلاج الجفاف.

فقد يساعد الصبار البقاء رطبًا طوال اليوم وطرد جميع الشوائب من الجسم.

يمنحك هذا العصير أيضًا الكثير من العناصر الغذائية التي تساعدك على الحفاظ على لياقتك والحفاظ على نظام أعضاء الجسم بشكل صحيح.

يمكن لعصير الصبار أيضًا أن يفي بقدرة تناول السوائل بعد التمرين.

بعد التمرين ، يجب أن نشرب الكثير من السوائل للتخلص من الشوائب.

عصير الصبار بعد التمرين أفضل بكثير من ماء جوز الهند.

كيفية تحضير عصير الصبار في المنزل؟



يمكن استخلاص عصير الصبار في المنزل بسهولة وبسرعة كبيرة باتباع الخطوات التالية: -

اغسل ورقة الصبار بالماء لإزالة الطين منها.

2. جففها باستخدام قطعة قماش أو مادة ماصة واترك الورقة تجف تمامًا.

3. قطع الجانبين الشائكين من ورقة الصبار باستخدام سكين أو مقص

الآن اخرج الجل بمساعدة سكين وملعقة وجمعها في وعاء. تأكد من أن الجل واضح تمامًا في اللون بدون أي قشرة.

يمكنك الآن مزجه لصنع عصير الصبار وشربه مع التحلية المفضلة لديك سواء بالعسل او السكر إنه عصير منعش تمامًا.