زيت شتوي لعلاج تساقط الشعر والشيب والجفاف

يجلب الشتاء العديد من مشاكل الجلد والشعر بسبب البرد والجفاف ، بصرف النظر عن الترطيب والترطيب ، هناك إضافات يجب عليك إجراؤها على روتين العناية بشعرك والعناية بالبشرة لمنحها العناية الشتوية .

فإن الزيوت لا تضيف الرطوبة إلى فروة رأسك الجافة فقط خلال الشتاء ولكنها تغذيها للحفاظ على لمعان وصحة خصلاتك وفقا ل indian express

فهو أحد طقوس العناية بالشعر التي تم اختبارها عبر الزمن والتي مارسها أسلافنا ، خاصة خلال فصل الشتاء.

وقد تساعدك زيوت الشعر المصنوعة منزليًا ، علاج تساقط الشعر الابيض وفروة الرأس الجافة بالرغم من أن تحضيرها يستغرق بعض الوقت ولكن فوائدها لا تتخيلها

كيفية صنع زيت الشعر الشتوي المميز في المنزل.

مكونات

* أزهار الكركديه (20)

* أوراق النيم (30)

* أوراق الكاري (30)

* بصل (5 صغير)

* بذور الحلبة (1 ملعقة صغيرة)

* الصبار (ورقة واحدة)

* زهور الياسمين (15-20)

* زيت جوز الهند ( 1 لتر)

١. نقع بذور الحلبة في الماء لمدة نصف ساعة.

2. قطع الصبار إلى قطع صغيرة.

3. طحن جميع المكونات معا.

4. أضف هذا إلى لتر واحد من زيت جوز الهند النقي .

5. يسخن على نار منخفضة لمدة 30-45 دقيقة حتى يتغير اللون إلى اللون الأخضر.

6. اتركه ليبرد

7. صفيه وخزنه في زجاجة زجاجية.