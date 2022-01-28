زيت شتوي لعلاج تساقط الشعر والشيب والجفاف

يجلب الشتاء العديد من مشاكل الجلد والشعر بسبب البرد والجفاف ، بصرف النظر عن الترطيب والترطيب ، هناك إضافات يجب عليك إجراؤها على روتين العناية بشعرك والعناية بالبشرة لمنحها العناية الشتوية .
فإن الزيوت لا تضيف الرطوبة إلى فروة رأسك الجافة فقط خلال الشتاء ولكنها تغذيها للحفاظ على لمعان وصحة خصلاتك وفقا ل indian express
فهو أحد طقوس العناية بالشعر التي تم اختبارها عبر الزمن والتي مارسها أسلافنا ، خاصة خلال فصل الشتاء.
وقد تساعدك زيوت الشعر المصنوعة منزليًا ، علاج تساقط الشعر الابيض وفروة الرأس الجافة بالرغم من أن تحضيرها يستغرق بعض الوقت ولكن فوائدها لا تتخيلها
كيفية صنع زيت الشعر الشتوي المميز في المنزل.
مكونات
* أزهار الكركديه (20)
* أوراق النيم (30)
* أوراق الكاري (30)
* بصل (5 صغير)
* بذور الحلبة (1 ملعقة صغيرة)
* الصبار (ورقة واحدة)
* زهور الياسمين (15-20)
* زيت جوز الهند ( 1 لتر)
١. نقع بذور الحلبة في الماء لمدة نصف ساعة.
2. قطع الصبار إلى قطع صغيرة.
3. طحن جميع المكونات معا.
4. أضف هذا إلى لتر واحد من زيت جوز الهند النقي .
5. يسخن على نار منخفضة لمدة 30-45 دقيقة حتى يتغير اللون إلى اللون الأخضر.
6. اتركه ليبرد
7. صفيه وخزنه في زجاجة زجاجية.