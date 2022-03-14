شارك خلالها 500 عالم وخبير.. مؤتمرات مصر تستطيع في أرقام ..إنفوجراف

نشرت وزارة الهجرة إنفوجراف عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ضمن رحلة نجاح للوزارة في تنظيم سلسلة المؤمرات على مدار السنوات الماضية .

وشارك في المؤتمرات نحو 500 عالم وخبير مصري من شتى أنحاء العالم، شاركوا بخبراتهم وجهودهم في مختلف المشروعات القومية، وتعاونوا مع 19 وزارة وجهة معنية للاستفادة من تجاربهم الثرية، ومازال القطار يشق طريقه نحو الجمهورية الجديدة.

وتنطلق النسخة السادسة من مؤتمرات مصر_تستطيع_بالصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي ٢٧ و٢٨ مارس الجاري.

وهذه أبرز ثمار المؤتمرات السابقة ننشرها لكم في في إنفوجراف مبسط