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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية:ضبط 500 كرتونة مقرمشات مجهولة وتحرير محاضر لمخابز بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدي مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتنفيذا للتعليمات شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة احمد ابراهيم ومفتشي الإدارة حملة مكبرة علي محلات ومصانع المواد الغذائية المختلفة .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه اسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على  ٥٠٠ كرتونه مقرمشات على ذمه المحضر.

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كما تم تحرر ٣ محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا التعليمات.

وأشارت "عبد الرحمن" الي انه قامت الحمله بالمرور علي المخابز البلدية بدائرة الادارة وتم تحرير تقرير مخالفه نقص وزن باحد المخابز وتحرير تقرير مخالفه مواصفات الخبز بأحد المخابز وتحرير ٣ تقارير مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

الشرقية تحرير مخالفة وزير التموين محافظ الشرقية التموين التجارة الداخلية الحملات التموينية

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