غرفة الجيزة التجارية تضع مقترحات لضمان استقرار السوق والحفاظ على الأسعار.. تفاصيل

عقد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعا مع مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالأسعار وأليات الرقابة على الأسواق وضمان عدم احتكار السلع الغذائية وكيفية توفيرها داخل المحافظة بالكميات التي تضمن استقرار الأسعار.

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة في بيان للغرفة إنه عقب نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى استقرار الأسواق قبل شهر رمضان الكريم ووضع اقتراحات للجهات المعنية تمهيدا لتنفيذها خلال الفترة الحالية .

وأوضح إمبابى أن من أهم التوصيات التي تضمنها الاجتماع مقترح حصول الغرف التجارية علي حصص محددة من السلع المنتجة بمعرفة الدولة وذلك لضمان توزيعها بصورة عادلة تضمن توفر الكميات المطلوبة للمناطق المختلفة التي تشهد نقصا في المعروض .

وأضاف إمبابى أن الغرفة تطالب بتشديد الرقابة على المطاحن والشركات المنتجة للدقيق بجميع أصنافه وذلك لضمن عدم بيعها بأسعار مرتفعة أو جديدة في ظل وجود مخزون لديها بالأسعار القديمة حيث أنها متوفرة لديها منذ عدة أشهر .

وطالب إمبابى بضرورة التأكيد على أن أسعار المنتجات المعبأة بتاريخ إنتاج قديم لابد وأن تظل بالسعر القديم وعدم تعديل أسعارها بالسعر الجديد ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة رحب بهذه التوصيات ، مؤكدين على الالتزام بها .