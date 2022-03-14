عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية تضع مقترحات لضمان استقرار السوق والحفاظ على الأسعار.. تفاصيل

صدى البلد

عقد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعا مع مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالأسعار وأليات الرقابة على الأسواق وضمان عدم احتكار السلع الغذائية وكيفية توفيرها داخل المحافظة بالكميات التي تضمن استقرار الأسعار. 

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة في بيان للغرفة إنه عقب نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى استقرار الأسواق قبل شهر رمضان الكريم ووضع اقتراحات للجهات المعنية تمهيدا لتنفيذها خلال الفترة الحالية . 

txt

4.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد جائحة كورونا

txt

البلطي يرتفع 4 جنيهات| زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في كل كيلو

وأوضح إمبابى أن من أهم التوصيات التي تضمنها الاجتماع مقترح حصول الغرف التجارية علي حصص محددة من السلع المنتجة بمعرفة الدولة وذلك لضمان توزيعها بصورة عادلة تضمن توفر الكميات المطلوبة للمناطق المختلفة التي تشهد نقصا في المعروض . 

 

وأضاف إمبابى أن الغرفة تطالب بتشديد الرقابة على المطاحن والشركات المنتجة للدقيق بجميع أصنافه وذلك لضمن عدم بيعها بأسعار مرتفعة أو جديدة في ظل وجود مخزون لديها بالأسعار القديمة حيث أنها متوفرة لديها منذ عدة أشهر . 

وطالب إمبابى بضرورة التأكيد على أن أسعار المنتجات المعبأة بتاريخ إنتاج قديم لابد وأن تظل بالسعر القديم وعدم تعديل أسعارها بالسعر الجديد ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة رحب بهذه التوصيات ، مؤكدين على الالتزام بها .

 

 

محافظة الجيزة شعبة المواد الغذائية السلع الغذائية استقرار الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

خالد الغندور : الزمالك سيضم 10 صفقات من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

مستشفى النجوم| حزن نجوى فؤاد.. وتطور في حالة أحمد حلاوة وليلى طاهر

هل قصدت حسام حبيب.. سر بكاء شيرين في حفل الكويت وتفاعل الجمهور معها

عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وزير الأوقاف: القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الإرهاب

4.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد جائحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ