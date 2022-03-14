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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بالبدء في أعمال مقصد العائلة وملاهٍ للأطفال ..صور

كورنيش راس سدر
كورنيش راس سدر

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستكمال تطوير كورنيش راس سدر والمناظر الخلابة التي يطل عليها الكورنيش  وذلك بعد افتتاح متنزه ٣٠٦ الذي شمل عددا من المطاعم والكافتيريات  والكافيهات  علي كورنيش راس سدر 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية  بمدينة رأس سدر، اليوم الاثنين حيث بدأ المحافظ  بتفقد شارع 306 بمدينة رأس سدر بعد الانتهاء منه ويشمل 18محلا  تجاريا والمشروع يهدف إلى خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  لشباب رأس سدر، كمنطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين، وممشي للدراجات ومقاعد بلغت تكلفتها الإجمالية  10 ملايين جنيه.

رافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر وعدد من لقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ كورنيش المدينة الذييبلغ طوله 1600 متر، وتفقد المحافظ اعمال رصف ورفع كفاءة الطريق السياحي المؤدي الي كورنيش المدينة بطول 1.7 كم.

ووجه المحافظ بالبدء في اعمال مقصد العائلة علي غرار مقصد العائلة بمنطقة كورنيش المدينة بطور سيناء، ووجه باقامة أيضا  منطقة ترفيهية وملاهي للاطفال كمرحلة ثانية.
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متنزه ٣٠-

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رأس سدر اللواء خالد فودة متنزه استكمال كورنيش

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