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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة طائرة .. سموحة يحقق الفوز على الجيش في الدوري الممتاز

سموحة يتألق ويحقق
سموحة يتألق ويحقق الفوز على الجيش في الدوري الممتاز للكرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي سموحة فوزاً مستحقاً على نظيره الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد فقط في المباراة القوية التي أقيمت بالأمس على صالة القناة بالإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار الجولة السابعة من مباريات دوري النخبة (٨:١) في الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الخامس في الترتيب، ويواجه نظيره الزمالك في دور ال ٨  ( play off ).

ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن "طارق الزفتاوي" مدير فني، والكابتن "محمد رشدي" مدرب عام، والكابتن "أسامة أبو زينة" محلل تقني، والكابتن "باسم بكر" مخطط أحمال، والكابتن "رجب عبد النبي" مدير اداري، والكابتن "مصطفى محمد" اداري، والدكتور "توفيق اسماعيل" أخصائي علاج طبيعي، والدكتور "محمود المراغي" طبيب الفريق، و "ابراهيم جمعة" مدلك.

سموحة الدوري الممتاز نادي سموحة طائرة رجال الاسماعيلي

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