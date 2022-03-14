محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية.. وحملات يومية لمواجهة جشع التجار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن كافة السلع التموينية والمدعمة متوفرة داخل المحافظة على نطاق واسع ولا توجد أزمة، مشدداً على أنه يقوم بشن حملات يومية للتصدى لاي تاجر يقوم بزيادة الأسعار، متابعا" موجودين على الأرض والشارع من خلال حملات لمواجهة جشع التجار أو اي محاولات لارتفاع الأسعار".

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين، أن المحافظة وفرت منافذ كثيرة لبيع السلع بأسعار منخفضة ؤ لمواجهة الغلاء.

وتابع القاضي، أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وسنقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكارها تنفيذا لقرارات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.