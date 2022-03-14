اعتبارا من الغد.. موسكو تلغي استخدام الكمامات للوقاية من "كوفيد-19" في الشركات

قررت السلطات الروسية إلغاء الكمامات والإجراءات الإلزامية لمكافحة "كوفيد-19" في الشركات والمنظمات العاملة في العاصمة موسكو، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بسبب التحسن المستقر للوضع الوبائي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قوله - عبر مدونته اليوم الاثنين - "يتيح لنا التحسن المستقر للوضع الوبائي اتخاذ قرار طال انتظاره.. اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سنلغي شرط استخدام الأقنعة الواقية، بالإضافة إلى التدابير الإلزامية لمكافحة كوفيد للمؤسسات والمنظمات، التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم صادر عن رئيس بلدية موسكو".

وأضاف أنه سيتم أيضا إلغاء القياس المنتظم لدرجة حرارة أجسام العمال، وتركيب أقسام الفصل في أماكن العمل، وما إلى ذلك، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، سيدعم هذا القرار أيضا الأعمال، التي تعاني بالفعل من ضغوط عقوبات خطيرة.