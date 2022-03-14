لحظة سقوط صاروخ روسي على حي سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط صاروخ روسي على أحد أحياء العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أمريكا، إن انحياز الصين إلى روسيا مقلق للغاية، وذلك بعد لقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، والدبلوماسي الصيني البارز، يانج جيتشي في روما الذي دام سبع ساعات وتباحثا خلاله الحرب في أوكرانيا وقضايا أمنية أخرى.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة لن يكون في مصلحة أحد، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.



وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تراقب عن كثب إلى أي مدي تقدم الصين الدعم لـ موسكو خلال حرب روسيا علي أوكرانيا.

