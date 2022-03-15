باشاك شهير يسلم منتخب مصر تقريرا طبيا عن حالة تريزيجيه

أكد الإعلامي محمد شبانة ان الجهاز الطبي للمنتخب الوطني تسلم تقريرا طبيا من نظيره في نادي باشاك شهير التركي، يؤكد جاهزية محمود حسن تريزيجيه، للمباريات المقبلة للفريق والجاهزية الطبية للمشاركة مع منتخب مصر في المعسكر المقبل".

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: "أكد التقرير الطبي لجهاز المنتخب أن تريزيجيه يعانى من بعض الآلام في الظهر وهذه الإصابة ما كانت لتمنعه من المباريات، ولكن الجهاز الفني للفريق التركي قرر اراحته كإجراء احترازي لإراحة اللاعب بعدما شارك في جميع المباريات منذ انضمامه من أستون فيلا".

وواصل: "منح هذا التقرير جرعة من التفاؤل للجهاز الفني بعد مسلسل الإصابات الذى طال اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم محمد صلاح ورمضان صبحي".