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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين قاطني أكتوبر والشيخ زايد والجيزة

طرح مقابر جاهزة
طرح مقابر جاهزة للمسلمين قاطني أكتوبر والشيخ زايد والجيزة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، طرح حجز 465 مقبرة جاهزة  " للمسلمين " بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك  لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة  " أحياء وضواحي ")، بنظام مقابل الانتفاع.

 

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وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 : ٢٧ / ٤ /۲۰۲۲ بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.


وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً  " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنوياً  " شركة أو مؤسسة "، ومن قاطني إحدى مدن: 6أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر ) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية 6 اكتوبر حدائق أكتوبر المقابر

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