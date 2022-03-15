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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يصل بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته للمشاركة في احتفال بني سويف بعيدها القومي ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة  قيام المحافظ ووزير التنمية المحلية بافتتاح وتفقد الكورنيش السفلي والممشى السياحي  وتفقد مكونات المشروع بعد تطويره ،ثم حضور الاحتفالية الكبرى التي  تنظمها المحافظة  بمناسبة عيدها القومي مارس 2022

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