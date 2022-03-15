90 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 21 يوما

ارتفع عدد سكان مصر ٩٠ ألف نسمة خلال ٢١ يوما، حيث سجل عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء الموفق ١٥ مارس ٢٠٢٢، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بجهاز التعبئة العامة وكان قد بلغ عدد سكان مصـــر بالداخــل (103 ملايين نسمة) يوم الثلاثاء ٢٢ فبراير الماضي.



وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل عدد السكان في محافظة القاهرة ١٠ ملايين و١٠٩ آلاف و ٨٨٧ نسمة، وفي محافظة الجيزة وصل عدد السكان إلى ٩ ملايين و ١٤٢ ألفا و ٤١٤ نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة الشرقية ٧ ملايين و٧٦٦ ألفا و٤٣٧ نسمة.

عدد سكان في صعيد مصر



سجل عدد السكان في محافظة الفيوم ٣ مليون ٩٤٩ ألفا و٥٨٢ نسمة، وفي بني سويف وصل عدد السكان الي ٣ مليون و ٥٠٩ ألف و٩٨٩ نسمة، والمنيا ٦ مليون و١٥٧ ألفا و ١٢١ نسمة.

ووصل عدد السكان في محافظة أسيوط ٤ مليون و٩٢٢ ألفا و٩٥٤ نسمة، وفي محافظة سوهاج وصل عدد السكان الي ٥ مليون و٥٧٢ ألفا و٦٦٩ نسمة،وقنا وصل عدد السكان بها ٣ مليون و٥٣٥ ألفا و٢٠٧ نسمة والاقصر مليون و٣٧١ ألفا ١٠٩ نسمة، وفي اسوان وصل عدد السكان الي مليون و٦١٩ ألفا و٢٥٧نسمة.

عدد سكان وجه بحري

سجل عدد السكان في محافظة القليوبية ٦ مليون و٣٥ ألف ٧٩٢ نسمة، ووصل عدد السكان في محافظة الدقهلية ٦ مليون و٩٤٧ الف و٤٧٥ نسمة وفي في محافظة المنوفية سجل عدد السكان ٤ مليون و٦٥٢ ألف ١٢٦ نسمة.

ووصل عدد سكان محافظة البحيرة ٦ مليون و٧٤٧ ألف ١٢٤ نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة الإسكندرية ٥ ملسون و٤٧٥ ألف ١٣٧ نسمة، والغربية ٥ مليون و٣٥ث ألف و٨٤٧ نسمة، وكفر الشيخ ٣ مليون ٦٤٦ ألف ٩١نسمة.



عدد السكان في المحافظات الحدودية

سجل عدد السكان في محافظة بورسعيد ٧٨٤ ألف و٥٣٧ نسمة، ووصل عدد السكان في محافظة الإسماعيلية مليون ٤٢٦ ألف ٥٨٧نسمة ووصل عدد السكان في محافظة السويس ٧٨٠ ألف ٤٠٣ نسمة

