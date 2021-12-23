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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد السكان قليل.. بوتين يكشف عن أكبر تحديات روسيا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أكبر التحديات التي تواجه روسيا، مشيرا إلى النمو الديمجرافي.

 

وقال بوتين، خلال مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا تحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة، إن الـ 146 مليون نسمة، عدد سكان البلاد، هو عدد قليل لمثل بلد بحجم روسيا.

 

وأشار إلى أن 146 مليون نسمة لبلد بمساحة روسيا (أكثر من 17.1 مليون كم مربع) يعد "عدد غير كاف على الإطلاق".

 

وأوضح بوتين أنه في الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع، بسبب وباء كورونا.

 

وأضاف أن عدد السكان القادرين على العمل هو 80 مليون شخص، موضحا أن ذلك يعد قليلا، خاصة لتطوير البينة التحتية في بلد بحجم روسيا، يشكو من نقص في اليد العاملة.

 

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022.

 

وأوضح إن المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.

 

وأضاف أن الحرب ضد كورونا مستمرة و"نعرف عن خطورة متحور "أوميكرون"، مشددا على أنه لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا.

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