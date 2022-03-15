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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالب بوضع حد لروسيا.. زيلينسكي للغرب: مساعداتكم لنا تعنى حماية أنفسكم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جميع دول العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر.

وقال الرئيس الأوكراني لقادة الدول الغربية : "مساعداتكم لنا تعنى حماية أنفسكم".

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت السلطات الاوكرانية من غارات جوية على مستوى البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية تسجيل "دمار هائل" في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليل الإثنين- الثلاثاء.

وقد هاجمت القوات الروسية مصنع أرتيوم الذي ينتج صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية، ومطار دنيبرو في كييف.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، كتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلجرام" "خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو. ضربتان. دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط. تضرر مبنى المطار. دمار هائل".

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت السلطات فرض حظر تجول لـ 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس.

وفي سياق المتصل، اعلن حاكم ميكولايف الأوكرانية أن القوات الروسية تراجعت قليلا عن عاصمة الإقليم، والوضع أصبح أكثر هدوءا الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية لا تحاول التقدم باتجاه كييف، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك تقدم في المحادثات أو مواصلة روسيا للتصعيد.

وقال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، حول المحادثات مع روسيا: "نحن في مفترق طرق إما أن يكون هناك اتفاق أو أن موسكو ستواصل الهجوم".

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية لا تحاول حالياً الاستيلاء على كييف.

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