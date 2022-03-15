الزراعة: 240 ألف فدان جديدة زيادة في مساحات القمح.. فيديو

قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها 171 منفذ خاص بوزارة الزراعة و21 سيارة متنقلة لإتاحة كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمصريين .



وأضاف عباس الشناوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" ما يحدث حاليا من توفير منافذ كثيرة لبيع السلع بأسعار مناسبة ملحمة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن المصري ".

وتابع :" هناك توسع أفقي ورأسي في الرقعة الزراعية وهناك مشروعات زراعية كثيرة مثل الدلتا الجديدة ".

وأكمل رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة :" هناك زيادة في مساحات زراعة القمح بمقدار 240 ألف فدان جديدة، ومساحة القمح التي كانت مزروعة العام الماضي 3 مليون و418 الف فان، والعام الحالي ارتفعت لـ الحالي 3 مليون و600 ألف فدان ".