بينهم 155 سيدة.. 1043 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للانتخابات النيابية في لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، غلق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 1043 مرشحا بينهم 155 سيدة وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح عند منتصف الليل.



وأكد مولوي في مؤتمر صحفي له بعد منتصف الليل بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة بيروت، أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات يفوق العدد الذي تقدم في انتخابات عام 2018 حيث تجري الانتخابات النيابية في البلاد مرة كل 4 سنوات.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق محاضر التصويت والفرز في نهاية يوم الانتخابات المقررة في الخامس عشر من شهر مايو المقبل، مشددا على اجراء الانتخابات في موعدها.



وأوضح مولوي أن كل محاولات تأجيل الإنتخابات أو عدم إجرائها باءت بالفشل ، مشددا على الالتزام بالقانون والدستور والجميع يعمل من دون تحيّز وبشفافية، داعيا اللبنانيين في الخارج والداخل إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة.



ويتنافس المرشحون على 128 مقعدا في مجلس النواب اللبناني موزعة على 15 دائرة انتخابية بعموم لبنان.



وكانت وزارة الداخلية المعنية بإجراء الانتخابات قد فتحت باب الترشح في 10 يناير الماضي وحتى منتصف ليل الخامس عشر من شهر مارس الجاري.