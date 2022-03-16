دعم منطقة الشياحة في شمال سيناء بمحمول كهرباء وأعمدة إنارة

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على دعم منطقة الشياحة بنخل، بمحمول كهرباء وأعمدة جهد متوسط ومنخفض بطول 1كيلو تشجيعا للمواطنين لإعمار المنطقة الشياحة التي يوجد بها تجمع تنموي سيتم توزيعه على المنتفعين في أبريل القادم.

اعمده الإنارة

وقد تفقد محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل بشمال سيناء منطقة الشياحة بنخل ، حيث تمت معاينه تحديد مسار أعمده الإنارة الجهد المتوسط والمنخفض لتوصيل التيار الكهربائى لمنطقه الزراعات بالشياحة .

وقد رافقه في الجولة لجنه ضمت كلا من: مرزق رزيق سكرتير مجلس مدينة نخل، والمهندس احمد حسن من هندسه كهرباء نخل ،و عماد حسن رئيس قريه النثيله.

وقد التقي محسن، بعدد من المواطنين بمنطقة بئر ٧ بنخل اثناء الجولة، استمع خلالها إلى مطالب المواطنين، في مجال الخدمات والبنية الاساسية .

وأكد رئيس مدينة نخل أنه تم حفر 5 ابار مياه واستصلاح ما يقرب من 100فدان بالجهود الذاتية لأهالي التجمع الشياحة .

