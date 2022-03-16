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إلهام أبو الفتح
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تراجع تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 52%.. ونواب: دليل على انحصار الموجة الخامسة.. وتوقعات باستمرار الإنخفاض مع قدوم الصيف

فيروس كورونا
فيروس كورونا

القائم بأعمال وزير الصحة يوجه الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية
برلمانية: انخفاض نسب مرضى كورونا على المستشفيات دليل على انحصار الموجة الخامسة
برلمانى يتوقع انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر مع اقتراب الصيف

 أكد عدد من النواب أن إنخفاض نسب تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 52% دليل على انحصار الموجة الخامسة لفيروس كورونا ، وأشاروا إلى أنه فى هذه الفترة بدأ عدد مستشفيات العزل ينخفض، حتى وصلت إلى أقل من النصف.

فى البداية قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، إن انخفاض نسب تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 52% دليل على انحصار الموجة الخامسة لفيروس كورونا ، والتى كانت من المتوقع انحصارها أول شهر مارس الجارى.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه هناك انخفاض أيضا فى عدد الحالات الحرجة التى تدخل العناية المركزة ، وعلى المستوى الإجتماعى أيضا هناك إنخفاض فى حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يأتى أيضا بسبب تغير الجو واقتراب فصل الربيع ، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات التطعيم والذى أصبح إلزاميا فى الجامعات اولمصالح الحكومية ، قائلة: “ حتى اللى بيجيله كورونا وهو مطعم بيكون خفيف كأنه دور برد”.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن انخفاض نسب تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 52% هو أمر متوقع، خاصة أن كل موجة لفيروس كورونا يكون لها ذورة ثم يقل عدد الإصابات.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى هذه الفترة بدأ عدد مستشفيات العزل ينخفض، حتى وصلت إلى أقل من النصف، متوقعا انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، بنسبة 52%، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 14 مارس 2022، مقارنة بالفترة من 1 إلى 7 مارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، مع مساعدي الوزير، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، تقديرا لمجهوداتهم الحثيثة والمستمرة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي بجميع المحافظات، كما اطلع على البيانات الاسترشادية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعايات المتوسطة والمركزة خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجاري، حيث كشف التقرير استمرار انخفاض تلك النسب بشكل ملحوظ.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد على استمرار المرور الدوري الرقابي على مستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال لجان الرقابة والمتابعة للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، فضلاً عن تأكيد الوزير على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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