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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 13 شخصا في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين  بتهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة ١٥ مايو لسماع الشهود.

وكشف امر الاحالة انه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هرّب المتهمون وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عددا من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

وأوضح امر الاحالة ان المتهمين هم كل من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

وأشار امر الاحالة، إلى ان التشكيل العصابي تتزعمه ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية. 

وأكد  الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم إلى دولة ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا .

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان القائمين على تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع،  وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج،  وعزيزة شوقي عبد العزيز وشهرتها الحاجة عزة واخرون بتكوين جماعة اجراميه منظمه  تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعية  للعمل  وذلك عبورا من ليبيا بطرق غير شرعية  عن طريق الصحراء والطرق والمدقات  والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ مالية  يتم توزيعها على افراد الجماعة .

جنايات القاهرة التجمع الخامس الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين المهاجرين الدروب الصحراوي

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