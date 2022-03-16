جامعة القاهرة تدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.. وكلية الأداب تدمج الطلاب في الأنشطة المختلفة

جامعة القاهرة: نعمل على التنسيق بين إدارات الجامعة العاملة لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة

سياسة واقتصاد القاهرة: مهمتها تسهيل العملية التعليمية لطلابنا خلال سنواتهم الدراسية

تعمل جامعة القاهرة، على تأهيل الطلاب إلى سوق العمل بكافة البرامج والكليات، اضافة إلى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا كبيرا من الطلاب ، وذلك خلال تقديم لهم كافة وسائل المساعدة لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى كافة الأنشطة الطلابية التى تطرحها الكليات .

ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالأنشطة الطلابية المتاحة خلال فترة إجازة منتصف العام .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد ، انه قد بدأ بروفات فريق الموسيقى و المسرح و الجوالة بالكلية ، بمشاركة عدد من طلاب قادرون باختلاف مع باقي الطلاب ، مشيرا إلى أنه شيء جميل ومفرح للقلوب بانضمام الطلاب والمشاركة مع الفرق.

كما أوضح الدكتور شريف شاهين ، كيفية تأهيل الطلاب ذوى الأحتياجات الخاصة إلى سوق العمل و تقديم بعض الخدمات المساعدة لهم خلال الفترة الدراسية بالكلية .

وقال “ شاهين ” إنه تم اعتماد وحدة لـ تنمية قدرات طلاب ذوي الهمم، تتولى مهام الإشراف والتواصل المباشر ومتابعة تقدم التحصيل العلمي، إضافة إلى رعاية الأنشطة الطلابية الأخرى، مثل “الرياضة، والفنون، والاجتماعيات” وغيرها.

واشار إلى أن جامعة القاهرة توفر العديد من المنح الدراسية والبحثية تتفاوت في أنواعها والغرض منها وفق نوع الاحتياج او الطلب فعلى سبيل المثال طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم لهم الدراسة والخدمات التعليمية بالمجان طوال مدة دراستهم بالجامعة.

و أضاف “ شاهين ” بينما يحصل العديد من الطلاب على اختلاف برامجهم الدراسية علي العديد من التخفيضات بنسب متباينة وفق الأسباب والظروف الخاصة بكل منهم .

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، يوجد بالكلية وحدة الاستشارات للدعم الطلابي ، مهمتها تسهيل العملية التعليمية لطلابنا خلال سنواتهم الدراسية.

وتابع الدكتور محمود السعيد ، كما قمنا بتوفير المقررات الدراسية بعدة طرق فهناك طلاب يحتاجون إلى الكتب بطريقة برايل ، كما يحتاج الطلاب ذوى الهمم إلى وقت إضافي و معاملة خاصة فهذه الوحدة تساعدهم .

وعلى الجانب الأخر ، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، احتفالية لتوزيع أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم من أصحاب البصيرة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة يلقى الاهتمام الكامل من الدكتور محمد الخشت ويقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمُد يد العون لطلابها من ذوي الهمم لتعينهم على الاستفادة من العلوم والمعارف وتساهم في تنمية قدراتهم إيمانًا منها بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتح في يناير الماضي مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.