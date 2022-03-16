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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. ريهام سعيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ريهام سعيد في الصورة بجاكيت باللون الاسود، واعتمدت مكياج جذاب، ما نال اعجاب متابعيها.

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يذكر أن آخر أعمال ريهام سعيد مسلسل "وادي الجن" بطولة بشري وخالد كمال ويوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وفراس سعيد وسينثيا خليفة، وعدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.


المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، فاجأت جمهورها بخبر اعتزالها المجال الإعلامى والاتجاه مرة أخرى إلى عالم التمثيل. 

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