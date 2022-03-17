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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي تطلق حملة رمضان على الـ SUV موديل 2022 بالسعودية

سيارات إم جي فى السعودية
سيارات إم جي فى السعودية

أعلن وكيل سيارات إم جي الصينية بريطانية الأصل بالمملكة العربية السعودية مؤخرا عروض تمويلية لعملائها على سيارات إم جي الـ SUVموديل 2022، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضافت مجموعة تأجير وكيل سيارات إم جي فى السعودية، أن الحملة الجديدة تأتي مع ثلاث أصفار، صفر دفعة أولى، وصفر هامش ربح، وصفر رسوم إدارية، يعني بكل بساطة قسط السيارة بسعر الكاش.

وأوضحت مجموعة تأجير وكيل سيارات إم جي فى السعودية، أن السيارات التي يشملها العرض في حملة شهر رمضان المبارك:

• إم جي ZS القسط الشهري يبدأ من 865 ريالا.

• إم جي RX5 القسط الشهري يبدأ من 965 ريالا.

• إم جي HS القسط الشهري يبدأ من 1205 ريالات.

• إم جي RX8 القسط الشهري يبدأ من 1420 ريالا، وهذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

حملة شهر رمضان على سيارات الـ SUVمن إم جي. مميزات حملة شهر رمضان المبارك من مجموعة تأجير:

• صفر دفعة أولى.

• صفر هامش ربح.

• صفر رسوم إدارية.   

• أول صيانتين دورية مجانية، صيانة الـ 5000 والـ 10000 كم.     

• خدمة المساعدة على الطريق مجانا لمدة سنتين.           

• ضمان 6 سنوات أو 200.000 كم أيهما يأتي أولا.     

• العرض ساري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، أو حتى نفاذ الكمية.

• تطبق الشروط والأحكام.

سيارات ام جي ام جي المملكة العربية السعودية أم جي HS SUV

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