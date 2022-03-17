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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل برجر بطاطس

طريقة عمل برجر بطاطس
طريقة عمل برجر بطاطس

برجر بطاطس من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في وجبة الفطار أو العشاء.. أيضا فهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ أيضا.

فدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد، المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل برجر بطاطس بأسهل الخطوات.

مقادير برجر بطاطس


بطاطس  مسلوقة ومهروسة

خلطة برجر 

بقدونس مفروم

 دقيق 

بيض 

بقسماط 

زيت

 ملح 

فلفل أسود 

خبز كيزر 


طريقة تحضير برجر بطاطس


* تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع خلطة البرجر.

* تضاف بيضة وبقدونس مفروم ويقلب كل الخليط.

* يمكن أن يضاف القليل من الدقيق أو البقسماط للحصول على قوام طري متماسك.

* يشكل الخليط أقراص ويوضع في الثلاجة ليتماسك.

* يقلى في الزيت ويقدم مع الخبز.

برجر بطاطس مقادير برجر بطاطس طريقة تحضير برجر بطاطس Food Groceries الشيف نجلاء الشرشابى

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