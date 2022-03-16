السوبرانو أميرة سالم تقدم أنشودة إيزيس بصوت مميز مع منى الشاذلي.. فيديو

قالت السوبرانو أميرة سليم ، أنها تفكر في مشاريع فنية كثيرة ولكن أخيرا قمت بعمل أغنية لسيد درويش وهي " إيه العبارة " وسميتها نوستالجيا وقمت بتقديمها في قالب جديد من خلال موسيقي كلاسيكية .

وأضافت السوبرانو أميرة سليم خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنها في الأغاني التي تقدمها لسيد درويش تقوم بإضافة شيء خاص بها مؤكدة أن هذا سيتم دون المساس بعمق سيد درويش في الأغاني .

وقامت السوبرانو اميرة سليم بتقديم جزئ من أنشودة إيزيس التي يعشقها المصريين علي مسرح " معكم مني الشاذلي "