الهلال الأحمر المصري: متواجدون على الحدود الأوكرانية للاطمئنان على المصريين

قال الدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، إن الأزمة الأوكرانية منذ البداية وتوجهت القيادة السياسية نحو إغاثة المصريين سواء كان طلبه أو مقيمين وكانت جمعية الهلال الأحمر جزء كبير من عملها التحرك السريع في الأوقات الصعبه وفتح مركزين إغاثة على الحدود الرومانيه الأوكرانية وآخر على الحدود البولندية الأوكرانية.

وأضاف رامي الناظر خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور" في برنامج 90 دقيقه أننا نقوم بعمليات إغاثية في محطة وارسو والتي تستقبل جميع الطلبه الوافدين وقمنا بالتعامل مع أكثر من 50 مصري وسنستمر لمدة أسبوعين .

وأوضح مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، أن أوكرانيا تعتبر منطقه حرب والحصر للمصرين بالكامل صعب ونقوم بإتصالات مع بعض الأهالي والسفارات ونحن متواجدين دائما في المعابر وعلى الحدود لخدمة أهلنا وأخواتنا المصريين .

وأشار مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أننا متواجدين على الحدود ومن خلال جمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعين إلى أن نطمئن على المصريين داخل أرض مصر أو في دولة من دول الجوار الآمنه.