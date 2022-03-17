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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول رد فعل لـ محمد صلاح بعد الفوز على أرسنال

صدى البلد

نشر محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى ، عدة صور له من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وظهر محمد صلاح فى الصور من مباراة ليفربول و آرسنال  التي انتهت بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

 

و اقتنص ليفربول فوزا غاليا أمام آرسنال بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة ٥٤ بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء نجح جوتا في تحويلها إلى داخل شباك أرسنال ليتقدم لليفربول.

وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة ٦٢ من إنطلاقة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء يرسلها عرضية أرضية يقابلها فيرمينيو بتسديدة على يسار حارس أرسنال إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة ٦٩ فى وصافة الدوري الإنجليزي خلف مان سيتي المتصدر برصيد ٧٠ نقطة.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة ٥٤ فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة ٥٤ من زمن اللقاء ليثبت سلامته قبل مواجهة مصر المرتقبة أمام السنغال.

الدوري الإنجليزي مصر منتخب مصر انستجرام محمد صلاح ليفربول الانجليزي

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