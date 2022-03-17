ليفربول يتصدر ترند تويتر بعد الفوز على أرسنال.. شاهد

تصدر نادى ليفربول الإنجليزى ، تردموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد الفوز على آرسنال بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ ليفربول ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :

و اقتنص ليفربول فوزا غاليا أمام آرسنال بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة ٥٤ بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء نجح جوتا في تحويلها إلى داخل شباك أرسنال ليتقدم لليفربول.

وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة ٦٢ من إنطلاقة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء يرسلها عرضية أرضية يقابلها فيرمينيو بتسديدة على يسار حارس أرسنال إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة ٦٩ فى وصافة الدوري الإنجليزي خلف مان سيتي المتصدر برصيد ٧٠ نقطة.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة ٥٤ فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة ٥٤ من زمن اللقاء ليثبت سلامته قبل مواجهة مصر المرتقبة أمام السنغال.