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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: طارق حامد وقع من قبل لبيراميدز فترة تركي آل الشيخ

صدى البلد

 

فتح رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، بعد اقتراب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال عبد العال فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "عليه العوض فى طارق حامد، وهو لم يكن مصابا فى الفترة الماضية وتهرب من مباريات مهمة للزمالك، وهو من ضمن أسباب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: “طارق حامد سيرحل عن الزمالك بعدما انكشف أمام الجماهير، ولم أقتنع به على الإطلاق خلال السنوات الماضية”.

 

كما فجر رضا عبد العال مفاجآة من العيار الثقيل حول موقف طارق حامد من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال عبد العال : "طارق حامد أصبح غير قادر على العطاء مع الزمالك بسبب كبر سنه ويجب أن يعتزل كرة القدم، ومستواه سييء للغاية ولم يتطور على الاطلاق".

وأضاف: "طارق حامد وقع من قبل لنادي بيراميدز خلال فترة رئاسة تركي آل الشيخ ولكن مرتضي منصور تراجع عن رحيل اللاعب بسبب غضب جماهير الزمالك".

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