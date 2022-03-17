بعد تأجيله لأكثر من 4 سنوات ... طرح مسلسل السر في رمضان 2022

قررت الشركة المنتجة لمسلسل السر طرح العمل خلال شهر رمضان القادم علي عدد من المحطات الفضائية ، بعد تأجيله لاكثر من ٤ سنوات .

من بطولة حسين فهمى ووفاء عامر ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى ومحمد سليمان ومازن السماحى ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر ومنة جلال، ومن تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى، وينتمى المسلسل لأعمال الـ60 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ، فهل سينجح؟.

وكانت قد كشفت وفاء عامر في تصىريحات سابقة لصدي البلد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "السر"، حيث قالت إنها تجسد شخصية بائعة كبدة تدعى "غالية" وهي تعبر عن شخصية أغلب السيدات المصريات، حيث تتميز بـ"الجدعنة" والحكمة.

وتشارك الفنانة وفاء عامر خلال الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل بيت الشدة والذي يشاركها في بطولته أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني